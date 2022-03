Genemuiden verliest weer een topwedstrijd: ‘We moeten grote jongens worden’

Scherpte

Het woord ‘grote’ valt nogal eens na afloop van de ‘grote wedstrijd’ Eemdijk – Genemuiden in de gesprekken die omlijst worden door een grote klereherrie uit de speakers van de plaatselijke DJ. ,,We moeten grote jongens worden als het gaat om scherpte. Zeker in de extra tijd’’, klinkt trainer René van der Weij licht gefrustreerd. ,,Deze wedstrijd verdiende geen winnaar, maar die komt er dus wel omdat wij niet op staan te letten bij een snel genomen korte corner.’’ Ook centrale verdediger Jens Jurn Streutker kan er met zijn hoofd niet bij. ,,We maken voor de wedstrijd duidelijke afspraken over zulke situaties. Grote wedstrijden worden beslist op details. Dat doen we dus duidelijk niet goed.’’