Genemuiden wint eenvoudig bij Purmersteijn

Genemuiden begon het duel in Purmerend voortvarend. Omar Kavak werd neergehaald in het strafschopgebied en schoot zelf de toegekende strafschop raak. Na de openingsgoal bleef Genemuiden de betere ploeg en een schot van Kavak ging rakelings naast. Na rust was Jermain Baicadila eveneens dichtbij een qua spelbeeld terechte uitbreiding van de score. Die kwam er pas nadat Purmersteijn ook aanspraak maakte op een penalty. Die werd niet gegeven, waarna jeugdspeler Brian Snijder vlak voor tijd op knappe wijze de bevrijdende 0-2 scoorde.