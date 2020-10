Genoeg ingrediënten voor een feestje bij HHC: weer teruggekomen na een achterstand, en een gouden wissel scoort

Over deze wedstrijd kunnen wel tien verhalen getikt worden. Over hoe slecht HHC bijvoorbeeld is in de eerste helft. Iedereen is constant te laat in de duels, in balbezit is het slordig, vier verdedigers laten zich constant in de maling nemen door twee aanvallers van Sparta: Emanuel Emegha (een slungel van 17 jaar) en Marouane Afakar. HHC maakt zich ook veel te druk om randzaken. Ja, scheidsrechter Henshuijs maakt er af en toe een potje van. Maar de Hardenbergse voetballers zijn nog wel iets slechter dan de arbiter.