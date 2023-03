Geplaagde Ahrens schiet DVS’33 als invaller naar titel en eindigt in tranen: ‘Alles kwam samen op Urk’

vierde klasse Eerste winst met nieuwe trainer moet einde van de ellende inluiden bij WWNA: ‘Promoveren is absoluut nog mogelijk’

WWNA hoopte in 2023 met een nieuwe trainer op betere tijden, maar in de eerste twee wedstrijden van het jaar bleef de ploeg puntloos. In de thuiswedstrijd tegen TKA liet WWNA bij vlagen zien dat het wel degelijk beter kan dan de plek in de middenmoot van 4F, maar was bij momenten ook te zien waarom de resultaten al tijden tegenvallen. De goede momenten hadden wel de overhand, en zo won WWNA met 4-1 en pakte het de eerste punten na de winterstop.