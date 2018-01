Gert Hoen ook volgend seizoen bij SVBS'77

De voormalig speler van SC Genemuiden is bezig aan zijn tweede seizoen bij SVBS. Hoen volgde in augustus 2016 Epke Brouwer op als trainer.

Hoen promoveerde vorig seizoen met SVBS'77 naar de vierde klasse. Momenteel bezet de ploeg een negende plaats in de noordelijke vierde klasse A. ,,De chemie is goed. We hebben een jonge selectie, daar zit zeker toekomstmuziek in", aldus voorzitter Marck Freriksen.