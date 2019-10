Gert Jan Karsten denkt dat HHC toe is aan een andere coach

Toen Karsten, de tweede trainer, in het najaar van 2016 bij HHC als invaller in het gat sprong dat was ontstaan door het vertrek van hoofdtrainer Joseph Oosting, durfde hij niet te dromen dat hij ruim drie jaar later nog altijd de coach zou zijn op De Boshoek. ,,In heb hier straks zes seizoenen gewerkt, waarvan bijna vier als hoofdcoach. Een geweldige periode en een vrij lange periode. Ik ben de enige trainer in de tweede divisie met meer dan honderd wedstrijden bij dezelfde club op de bank. De meeste jongens uit het basisteam hebben straks vier jaar naar mij moeten luisteren. Besprekingen duren onderhand 25 seconden, omdat iedereen wel weet waar hij aan toe is. Wat dat betreft is het tijd voor een frisse wind.’’

Aanvankelijk was het de bedoeling dat HHC en Karsten in december over een mogelijke contractverlenging zouden praten. De trainer heeft dat met zijn besluit naar voren gehaald, zijn aanstaande vertrek werd maandagavond bekendgemaakt tijdens een sponsorbijeenkomst van de club. ,,Sportief zit er misschien nog wel iets meer in bij HHC, en een andere trainer kan dat er misschien uithalen’’, stelt Karsten.

Twee kanten