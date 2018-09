Geschorste Lemmens mist PEC-thuis: 'Ik ga met vrienden kijken'

Hoe het met de wedstrijdspanning is, luidt de vraag. Nou, zegt Lemmens, dat valt reuze mee. De verdediger van Staphorst hoeft woensdagavond geen geel shirt aan te trekken. De wedstrijdbespreking mag hij ook overslaan. Twee gele kaarten in de eerste twee voorrondeduels van de KNVB-beker, tegen Goes en HSC'21, leveren Lemmens een schorsing op. Geen PEC-thuis.

Idiote regel

Op het moment dat de scheidsrechter Lemmens de gele prent toont, weet de nieuwkomer van Staphorst nog niet hoe laat het is. ,,Maar ik had al wel een voorgevoel", zegt Lemmens. ,,Een dag later kreeg ik een brief van de KNVB." De mandekker noemt het 'een idiote regel'. ,,Dat waren wedstrijden in de voorronde. Veel andere clubs komen er nu pas bij."

Lemmens beleeft de wedstrijd niet op het veld, maar ernaast. Hij is een van de duizenden mensen die naar sportpark Het Noorderslag afreist voor de wedstrijd van het jaar. ,,Ik mag ook wat later komen van de trainer. Vooraf ga ik in de kleedkamer iedereen wel even een handje geven natuurlijk. Daarna ga ik de wedstrijd kijken samen met twee vrienden."

Iets beter