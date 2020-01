Getouwtrek om VVOG-aanwinst Yannick Bouw

De veelzijdige aanvaller leek clubloos nadat hij zijn contract mocht laten ontbinden bij VVSB, maar daar is inmiddels onduidelijkheid over. De clubleiding uit Noordwijkerhout is voor zijn overgang naar VVOG gaan liggen. ,,De zaak bevreemdt mij’’, laat VVOG TC-lid Laurens Sloot weten. ,,De technische commissie van VVSB liet weten dat hij naar een andere club mocht, maar de voorzitter steekt daar een stokje voor.’’

Vooralsnog staat de 23-jarige speler dus nog onder contract bij VVSB, al ondertekende Bouw al wel een contract dat hem aan VVOG bindt voor de komende twee seizoenen. ,,Yannick liet weten dat hij zijn contract mocht opzeggen als hij zou afzien van zijn premies in december. Dat heeft hij gedaan, maar VVSB wil hem nu toch aan zijn contract houden. Misschien omdat ze ons als directe concurrent zien”, vervolgde Sloot. Bij de clubleiding van VVSB is vooralsnog niemand bereikbaar voor een reactie.

Van Ooijen wel direct inzetbaar

De andere winterse versterking van VVOG, Dean van Ooijen, is wel per direct inzetbaar voor VVOG. Zijn club Westlandia werkte mee aan een tussentijdse overgang naar VVOG. De 26-jarige Van Ooijen speelde in het verleden al 67 wedstrijden in de tweede divisie namens Excelsior Maassluis.