‘Gevoelige jongen’ Laurence van den Enk is na lastige periode met zijn koppie weer bij CSV Apeldoorn

Van den Enk begon dit seizoen voortvarend en werd al snel met zes doelpunten clubtopscorer. De laatste maanden is die productie aardig gestokt. De aanvaller zat niet lekker in zijn vel. „De laatste weken speelde ik minder, omdat het buiten het voetbal niet echt lekker liep bij mij. Als eerste kreeg ik opeens veel last van mijn benen. Ik kreeg telkens steken en tintelingen, waardoor ik op een gegeven moment twee dagen bijna niet kon lopen. Zowel de fysiotherapeut van de club als de huisarts wisten niet wat het was. Nog steeds weet ik niet wat het is geweest, maar het is in ieder geval over.”