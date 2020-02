Gezelligheid Warnsveldse Boys voldoende voor Erik Wijnbergen

,,Trainingen en wedstrijden spelen zijn leuk, maar daaromheen ontbreekt het aan plezier”, zegt Wijnbergen rustig. Hij is jong (21), maar heeft al een rugzak vol ervaringen. Wijnbergen begon als jochie met keepen in zijn woonplaats, bij VV Gorssel, werd daar gescout door Go Ahead Eagles en doorliep een groot gedeelte van de jeugdopleiding van de betaaldvoetbalorganisatie.

Droom spat uiteen

Die jeugdopleiding in Deventer stopte en hij kreeg in Hengelo de kans bij de B2 van FC Twente. Daar kreeg hij uiteindelijk te horen dat hij te klein was en fysiek niet sterk genoeg zou zijn. In Tukkerland spatte de jongensdroom uiteen.

Quote Ik had de ambitie om hogerop te voetballen. Nou, nu heb ik volgens mij ook bewezen dat ik het kan Erik Wijnbergen

Al snel werd hij gevraagd door Warnsveldse Boys. Na twee seizoenen bij die club besloot de goalie vorig jaar juli toch weer een stap omhoog te maken. Hij wilde laten zien wat hij waard was. ,,Ik had de ambitie om hogerop te voetballen. Nou, nu heb ik volgens mij ook bewezen dat ik het kan”, zegt hij over zijn huidige tijd bij zondaghoofdklasser Longa’30.

Eerder bij de grond

Zijn lengte kwam ook bij de club uit Lichtenvoorde even ter sprake. ,,De club deed navraag bij FC Twente. Er zitten twee broers van Sander Boschker, René en Charles, in de staf van Longa. En Sander Boschker was mijn keeperstrainer bij FC Twente. Het was allemaal niet zo’n probleem.” Wijnbergen denkt dat zijn lengte ook voordelen heeft. ,,Ik ben eerder bij de grond. Ook ben ik heel wendbaar.”

Het avontuur bij Longa’30 duurt voor Wijnbergen slechts één seizoen. Hij wil terug naar Warnsveld en daar lekker met zijn vrienden voetballen.

Quote Iedereen kent elkaar en ik ken niemand. Ik kwam erachter dat ik iemand ben die voor de gezellig­heid voetbalt Erik Wijnbergen

De laatste tijd beleefde hij minder plezier. ,,Ik heb het hier naar mijn zin, want de trainingen en wedstrijden zijn hartstikke leuk. Alleen iedereen kent elkaar en ik ken niemand. Ik kwam erachter dat ik iemand ben die voor de gezelligheid voetbalt.”

Alleen reizen

Ook de reistijd van Gorssel naar Lichtenvoorde, drie kwartier, nekt hem. ,,Ik moet drie of vier keer per week naar Lichtenvoorde en reis in mijn eentje. Bij Twente en Go Ahead Eagles was het anders, werden spelers met een busje opgehaald.” Na de training kan hij niet lang blijven hangen in de kantine. ,,Ik moet toch terug met de auto.”

De terugkeer naar Warnsveld was zo geregeld. Wijnbergen nam contact op met Michel Oudenampsen, keeperscoördinator bij de senioren. ,,Wij hebben veel gepraat. Ik moest naar mijn gevoel luisteren. Het is natuurlijk leuk om in de hoofdklasse te voetballen, maar ik kies toch voor de gezelligheid en het voetballen met vrienden.”

Positieve reacties

Wijnbergen krijgt positieve reacties op zijn terugkeer. Hij had niet gek opgekeken als mensen hem voor gek hadden verklaard dat hij op een aanzienlijk lager amateurniveau gaat keepen.

Maar voor Wijnbergen voelt het niet als enorme stap. ,,De stap was groot toen ik van Twente naar Warnsveld ging. Dan ga je van de junioreneredivisie naar derde klasse zondag. Nu weet ik al hoe het gaat in de derde klasse."