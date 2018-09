Gezonde dosis rivaliteit in de derde klasse B

KCVO tegen SV Epe. Een prachtig affiche om de voetbalcompetitie mee te beginnen. De derde klasse B kent dit jaar drie clubs uit de gemeente Epe, want ook SV Vaassen is ingedeeld in de poule. Gert van den Brink (oud-spits van SV Epe) en Wilco Oortwijn (oud-keeper en voorzitter KCVO) vertellen over de rivaliteit.

Oortwijn kan zich niet herinneren dat alle drie de clubs uit de gemeente Epe in dezelfde competitie speelden. Hij weet dat hij in zijn zestien jaar als keeper bij het eerste genoeg derby's heeft gespeeld waar hij nog goede herinneringen aan heeft. ,,Je kende elkaar. Als je elkaar dan tegenkomt in de week erna maak je toch een grapje", zegt Oortwijn. Van den Brink, die ook nog betaald voetbal speelde, weet nog dat er altijd veel publiek bij was. ,,De wedstrijden waren niet van hoogstaand niveau, maar het leefde wel."

Waar SV Epe degradeerde en SV Vaassen promoveerde, wist KCVO zich vorig seizoen te handhaven in de derde klasse. ,,Na een lange voorbereiding hunker je naar de competitie en dan is zo'n aftrap mooi om mee te beginnen", zegt Oortwijn over het nieuwe seizoen. ,,De derby's maken iets in je los." Oortwijn en Van den Brink noemen de rivaliteit gezond en geven aan dat de clubs elkaar goede resultaten gunnen en nodig hebben. ,,Ajax kan niet zonder Feyenoord. Er komen in die wedstrijden ongekende krachten naar boven."

Hattrick

Eén van de meest memorabele wedstrijden van Van den Brink is een thuiswedstrijd tegen SV Vaassen. ,,We speelden voor vijftienhonderd man, wonnen met 3-1 en ik maakte een hattrick. Het was ook nog eens de openingswedstrijd van het seizoen." Oortwijn herinnert zich ook nog een belangrijk duel tegen SV Vaassen. ,,Wij als KCVO knokte tegen degradatie, terwijl Vaassen al kampioen was. Vaassen wilde toch winnen, want hun doelman was het minst gepasseerd van de hele regio. Het was een wedstrijd met van alles erop en eraan, zelfs een afkoelingsperiode. Uiteindelijk hebben we gewonnen en zijn we in de competitie gebleven.