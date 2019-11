Gifbeker moet helemaal leeg voor Alcides

De beginfase was voor Alcides. Een kopballetje van Peter Fokke ging net naast. Uit de tegenstoot een messcherpe counter van de Groningers. Arnoud Bentum mocht alleen op Danny Bos af en oog in oog met de doelman van Alcides bleef hij ijzig kalm. Lang om bij te komen van die vroege achterstand hadden de Meppelers niet, want vijf minuten later was het opnieuw raak. Doelman Bos verkeek zich op een hoge inzet van Van Maastrigt en plots was het 0-2. Bos kon na deze ongelukkige actie niet verder en Xander Jager was zijn vervanger. De jonge doelman van Alcides hield zijn ploeg daarna met enkele goede reddingen op de been maar moest na een half uur spelen het antwoord op de rebound van Bentum schuldig blijven. Het spel aan de kant van Meppel was zeer matig en er werden amper kansen gecreëerd.