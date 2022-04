Gijs de Rooij laat Diepenveen mooier achter dan hij het vijftien jaar geleden aantrof

De 32-jarige De Rooij, in het dagelijks leven docent Economie, voelde het sportieve einde in de door corona geteisterde seizoenen dichterbij komen. ,,Een specifiek moment dat ik wist dat het klaar was, was er niet echt. Ik merkte echter wel dat het fit worden nadat we in die periode een hele tijd niet gespeeld hadden een stuk lastiger was. In het kampioensjaar had ik ook een flinke blessure en ik merk dat ik echt niet meer zo snel en sterk ben als een paar jaar geleden.”