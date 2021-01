Giovanni Hiwat uit Zwolle toch een jaar langer bij SteDoCo

Hiwat (27) is vooral bekend geworden als de man die met drie clubs naar de eredivisie promoveerde: FC Zwolle, Cambuur en Sparta. Hij belandde in de zomer bij SteDoCo na een periode bij Syrianska FC in Zweden.

Vanwege een hamstringblessure kwam Hiwat nog nauwelijks in actie namens SteDoCo, dat de eerste plaats in de derde divisie bezette toen de competitie werd afgebroken. Omdat Hiwat bijna niet in beeld was geweest, liet een nieuwe aanbieding van de derdedivisionist op zich wachten. Nu is dat akkoord er alsnog.