Glenn Minnes neemt stokje Ralph Mens over bij Koninklijke UD

Tijdens de wedstrijd tegen IJsselstreek was Minnes al degene die de ploeg instructies gaf, maar vanaf volgend seizoen zal dat een gewoonte worden. Minnes: ‘Officieel ben ik nog geen hoofdtrainer, maar Mens heeft mij de kans gegeven om alvast in zijn rol te springen.’ Mens zal de rest van het seizoen vooral nog als ‘mentor’ fungeren, hoewel hij op papier nog altijd als hoofdtrainer genoteerd zal staan.

De doelstelling van Minnes is in ieder geval al heel duidelijk. ‘Dit seizoen zal als opbouw dienen in aanloop naar het volgende seizoen, waar we op de zaterdag zullen gaan spelen. Vanaf dan zullen we als doelstelling hebben bovenin mee te spelen en als het kan een periodetitel mee te pakken’.