Go Ahead bekert verder in Tamme derby

De povere Kamper derby tussen Go Ahead Kampen en KHC wordt pas echt spannend in de slotfase. Maar dan heeft de thuisploeg het ticket voor de volgende ronde van de beker al binnen: 2-1.

De dames in het hokje met gehaktballen en koffie dansen vrolijk mee op de beats van het opkomstnummer Tsunami. Ze zijn zo’n beetje de enigen op sportpark Middenwetering die de sfeer er in proberen te brengen. Er zijn geen kleurfakkels, deze koude dinsdagavond. Geen vuurwerk, geen spandoeken. Een must bij de Kamper derby, zou je zeggen. Maar deze editie niet.

Liever warm voor de tv

Langs de lijn zijn er mopperaars. ,,Weinig publiek”, mompelt een supporter in het voorbijgaan. Mensen geven de voorkeur aan andere zaken. Warm voor de televisie naar Liverpool kijken, of later op de avond Ajax. Er valt, zo eerlijk moet je ook zijn, wel wat voor te zeggen.

De thuisblijvers missen wel het doelpunt van de avond. Routinier Michael Lanting krijgt alle tijd en ruimte van de KHC’ers om de bal eens goed voor zijn rechterpoot te leggen, maar wat hij er vervolgens mee doet is schitterend. In de kruising vliegt-ie, de bal. De keeper staat wat ver voor zijn goal en kan er met de vingertoppen niet meer bij. Go Ahead Kampen op 2-0, vlak voor rust.

Twintig minuten eerder is de thuisploeg al op 1-0 gekomen. Een slim uitgevoerde vrije trap, vanaf de rand van de zestien. Arjan Wiegers is de aangever, Dennis van der Wal de afmaker. De aanvoerder van Go Ahead Kampen schiet, kort nadat de jonge grensrechter hoogstpersoonlijk het veld in is gelopen om de bal 10 centimeter terug te leggen, raak: 1-0.

Spanning eruit

En dus is de spanning er halverwege wel uit in Kampen, al moet je de mentaliteit van KHC nooit onderschatten. Die zijn vaker uit geslagen positie teruggekomen. Deze avond slaagt het team van coach Herman Oosterhaar, laatste in de eerste klasse D, daar net niet in. Een gelijkmaker hangt nog wel even in de lucht, maar blijft uit omdat KHC een dot van een kans mist, de 2-1 van Özhan Kardag te laat valt en Go Ahead-keeper Joar Terpstra een puike wedstrijd speelt. Bovendien zijn de belangen iets minder groot momenteel. Punten pakken in de competitie is belangrijker. Dat geldt voor KHC, maar ook voor Go Ahead Kampen (twaalfde).

Focus op de competitie

Waar de ene Kamper club doorbekert, houdt het toernooi voor de andere in december op. ,,Volle focus op de competitie, dat is wat ons nu rest”, zegt de uitgeschakelde KHC-coach Oosterhaar. ,,Vorig jaar gingen we rond deze tijd als een trein en was het ineens winterstop. Nu zijn we er wel aan toe hoor. We gaan met de selectie vier dagen naar Benidorm. Even de accu opladen, want dit vreet energie. En dan hopen dat we na de winter in de breedte wat sterker zijn.”