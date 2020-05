Go Ahead heeft onderhand negen nieuwelingen in huis

SPELERSCARROUSELVijfdeklasser Go Ahead is er opnieuw in geslaagd de selectie te versterken. Zondagavond werden vier aanwinsten gepresenteerd, waaronder een oude bekende en een voormalig jeugdinternational. Op De Rielerenk staat de teller op negen nieuwelingen.

Jermain Francisca (22) kon onder meer aansluiten bij tweedeklasser Columbia. Toch kiest de linksback uit de opleiding van FC Twente voor Go Ahead. De voormalig jeugdinternational van Curacao wil graag samen spelen met zijn vrienden Stan Haitsma (21) en Mischa Nijman (22). Ook Nijman heeft lang mogen ruiken aan het profvoetbal. De rechtsback speelde in de opleiding van GA Eagles en maakt de overstap van Voorwaarts. Vleugelflitser Haitsma speelde in het verleden onder meer voor Schalkhaar, FC RDC en Voorwaarts.

Het is Go Ahead ook gelukt om de selectie van de nodige ervaring te voorzien. Spits Tony Cakir (29), nu nog speler van Davo, keert terug bij de club waar hij eerder drie jaar speelde. De aanvaller drukt direct zijn stempel bij de club. Technisch coördinator Bas de Groot: ,,Tony benaderde ons een maand geleden wat er bij Go Ahead zou gaan gebeuren qua mutaties. Hij wilde graag bij de gesprekken aanwezig zijn. Tony brengt niet alleen ervaring maar ook positiviteit in de groep.’’

,,Het is ons eindelijk gelukt. We hebben er hard voor moeten werken maar we hebben echt een aantal toppers in huis gehaald,” aldus een opgeluchte trainer Bart Vos.