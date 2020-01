Go Ahead Kampen baart opzien met transfer van spits Kees Tol

Kees ‘Pier’ Tol komt naar Kampen vanwege zijn banden met Michael Lanting en Adi Draganovic, ploeggenoten in zijn periode bij Spakenburg. Bij ‘De Blauwen’ was Tol een van de topscorers in de top van het amateurvoetbal met bijna 100 doelpunten in de tweede en derde divisie (2013/2018). Hij verkaste daarna naar Spijkenisse en Alphense Boys. Tol speelde in de eerste divisie namens SC Cambuur en FC Volendam.