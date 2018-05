Go Ahead Kampen en Flevo Boys nacompetitie in

Go Ahead Kampen en Flevo Boys zijn na de 1-5 van vanmiddag beiden veroordeeld tot de nacompetitie. De Kampenaren spelen voor handhaving in de eerste klasse D. De Emmeloorders mogen na het mislopen van het kampioenschap nog hopen op promotie.

Ondanks de hitte maakten de beide ploegen er een spektakel van. Flevo Boys kwam via Tomas Boer en Arjen Spaan op een 0-2 voorsprong halverwege de eerste helft. De thuisploeg probeerde het wel en kwam via Wilbert Wessels terug in de wedstrijd. Al was het verzet snel gebroken toen Bjorn Adams snel weer de marge op twee doelpunten bracht.

In de tweede helft verzuimde Go Ahead Kampen om het duel weer spannend te maken. Zo schoot Wessels in kansrijke positie net naast en stuitte Nico Veldman op Rodney Rosink. In de slotfase pikte Maarten Mesu namens de bezoekers nog een doelpunt mee.

De ruime zege had uiteindelijk geen invloed meer op het kampioenschap, maar Flevo Boys tankte wel vertrouwen voor de nacompetitie. Daarin wacht de nummer 14 van de hoofdklasse A: Rijsoord of AFC Amsterdam. Go Ahead Kampen treft VVOP.