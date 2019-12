Go Ahead Kampen gaat door met Marco Roelofsen

trainerscarrousel Poll ook volgend seizoen langs de lijn bij Overwete­ring

15:32 Sander Poll (41) is ook komend seizoen de hoofdtrainer van Overwetering. De degradant draait dit seizoen mee in de top van de derde klasse B, en won afgelopen weekend nog de topper bij Helios: 1-4. Daardoor namen de Olstenaren de tweede plaats over van de tegenstander.