Go Ahead Kampen heeft nog een zege nodig voor hoofdklasse

SVI finalist na slijtage­slag in Enschede

17:32 In een ware slijtageslag heeft SVI de finale van de nacompetitie voor een plek in de eerste klasse bereikt. Bij Sparta Enschede komen de Zwollenaren twee keer op voorsprong, maar net zo vaak komt de thuisploeg langszij. In de verlenging maken de doelpunten van Faisel el Atiaoui en Twan Zuidmeer het verschil.