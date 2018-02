Go Ahead Kampen knokt zich langs asv Dronten

Geen eerherstel voor FC Zutphen

10 februari In de eerste klasse D wist FC Zutphen ook in het derde duel van 2018 geen punten te pakken. Na de 0-4 nederlaag bij Go Ahead Kampen en de historische 10-0 nederlaag van vorige week bij SVZW bleek ditmaal KHC te sterk. Op sportpark ’t Meijerink eindigde het duel uiteindelijk in 1-2 voor de bezoekers uit Kampen.