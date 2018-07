Go Ahead Kampen krijgt Doufikar binnen na mislukte Spaanse stage

Doufikar (20) komt over van USV Hercules, waarmee hij vorig seizoen in de zondag derde divisie speelde. De Lelystedeling komt uit de opleiding van PEC Zwolle. De transfer naar Kampen is laat tot stand gekomen omdat Doufikar tussendoor een stage heeft afgewerkt bij een Spaanse profclub. De overschrijving was al afgerond, Doufikar speelde mee in de eerste oefenwedstrijden van Go Ahead in de voorbereiding.