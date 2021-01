Go Ahead Kampen strikt met Gert van Duinen een jonge en succesvolle trainer

TRAINERSCARROUSELDe nieuwe hoofdtrainer van eersteklasser Go Ahead Kampen komt uit Assen. Gert van Duinen zal in de zomer Marco Roelofsen opvolgen op sportpark Middenwetering.

Van Duinen is jong - 32 jaar - maar al wel succesvol. Hij leidde HZVV uit Hoogeveen naar de hoofdklasse en hield dat niveau met de Drentse club ook nog eens twee jaar vast. Van Duinen was voornemens om in dit seizoen een sabattical in te lassen, maar stapte deze maand toch in bij SV Bedum, waar trainer Remy van der Wal was vertrokken. Van Duinen werkte eerder in de jeugd van CVVB, een voorloper van SV Bedum.

In Kampen moet de coach na de zomer in de voetsporen treden van Marco Roelofsen, die in zijn derde seizoen zit. Go Ahead haalde 9 punten uit de eerste 4 duels van dit seizoen.

,,Van Duinen kan jonge spelers verder ontwikkelen in combinatie met een aantal ervaren spelers. Hij kan een team laten groeien’’, zegt voorzitter Theo Rietkerk van Go Ahead Kampen. Van Duinen is enthousiast over de plannen in Kampen. ,,De club wil hogerop met eigen jeugd en een nieuw technisch beleidsplan voor het beloftenelftal en de eerste selectie.’’