Go Ahead Kampen verspeelt punten tegen zwak DZC'68

De openingsfase was van beide kanten onzeker en dat leverde direct twee treffers op. Na hands op het middenveld was Dylan Hendriksen er vandoor. De aanvaller van DZC’68 kreeg de doortocht en zette zijn ploeg op voorsprong. Nadat Niek van Enk zijn kopbal gekeerd zag, scoorde Sven Hellendoorn uit een scrimmage wel de 1-1. De jongeling stond voor de tweede keer in de basis en maakte ook alweer zijn tweede goal.

DZC’68 trok zich hierna ver terug. Michael Lanting kopte naast, Samir Merraki zag een vlammend schot gekeerd en Adi Draganovic was van dichtbij ook niet trefzeker. Na rust viel er lang niets te beleven en moest Go Ahead Kampen nog goed opletten voor de counter. In de zenuwachtige slotfase schroefde de thuisploeg het tempo dan toch nog op en omsingelde het de zestien van de Doetinchemmers. Alle pogingen ten spijt was het telkens net niet, waardoor Go Ahead twee dure punten liet liggen en in de onderste regionen blijft hangen.