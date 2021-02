Go Ahead Kampen zwaait Michael Lanting en Joar Terpstra (SDC Putten) uit

De technische commissie van de Kamper club besloot het contract van routinier Lanting niet te verlengen. De 36-jarige Lanting is bezig aan zijn tweede seizoen op sportpark Middenwetering. De middenvelder kwam in de zomer van 2019 over van ONS Sneek. Daarvoor speelde Lanting onder andere voor Spakenburg, AFC en Hollandia.

Naast het vertrek van Lanting keert ook Joar Terpstra Go Ahead Kampen de rug toe. De doelman stapt in de zomer over naar SDC Putten. Terpstra had in een eerder stadium aangegeven langer te blijven bij Go Ahead Kampen.

Verlenging

Tegenover het vertrek van Lanting en Terpstra staat de verlenging van vijf contracten bij Go Ahead Kampen. Kees Tol, Wail Doufikar, Nick Kuipers, Nick van der Kooi en Bram van Enk spelen ook volgend seizoen in het roodgele shirt. Daarmee komt het aantal spelers in de selectie van Go Ahead Kampen op vijftien, de club gaat nu kijken welke posities zo nog intern of extern gaan invullen.