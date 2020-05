Go Ahead pakt flink uit met vijf nieuwe spelers

Ondanks een laatste plaats in de laagste klasse heeft Go Ahead wel bewezen dat het een ideaal opstapje kan zijn voor jonge spelers. Dokter (naar IJsselstreek) en Molemans (Sallandia) vertrokken als sneeuw voor de zon.

Daar staan de eerste vijf nieuwkomers tegenover. Erce Sahin (21) en Wieger Heerts (19) komen van derdeklasser Colmschate. Jasper Husken (20) heeft ook een verleden bij Colmschate. Hij was clubloos omdat hij een tijd in het buitenland werkte. Van buurman Turkse Kracht stappen twee spelers over, Oktay Mutlu (21) en doelman Baran Tunc (21).