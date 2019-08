Go Ahead-spits Zandbergen vreest einde van zijn loopbaan

In een oefenwedstrijd afgelopen zaterdag op Urk (3-1 verlies) werd de spits al na kwartier op de brancard van het veld gedragen. ,,Ik wilde een bal blokken, maar zakte daarbij door dezelfde knie waarvan ik twee jaar geleden ook al mijn achterste kruisband beschadigde. Er zit nu nog teveel vocht in die knie. Na de scan weet ik pas of we nog een plan voor komend seizoen kunnen maken. Zo niet, dan komt er helemaal geen plan meer, want in principe zou dit mijn laatste jaar worden.’’