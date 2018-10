Goaltjesdief Oeken scoort na niersteenbehandeling

Oeken was de hele wedstrijd de bovenliggende partij tegen UNI VV. Tegen de verhoudingen in kwam het team via een eigen speler op achterstand na amper zes minuten. Erik Jan Huisman maakte na een half vanaf afstand de gelijkmaker. Waarna vlak voor rust en een kwartier er na het Nijmeegse team twee maal de bal het eigen doel in maaide. Oeken zakte daarna flink in en uit een indirecte vrije trap, vanwege een terugspeelbal, kwam UNI nog terug tot 3-2. In de slotseconde zorgde Marco Heersema voor de bevrijdende 4-2.