Goed huwelijk tussen Hatto Heim en Van Walderveen krijgt een vervolg

Hatto Heim was vorig seizoen op weg naar de titel in de derde klasse C, na een zesde plek het jaar ervoor, totdat de competitie vanwege de coronapandemie werd afgebroken. In het huidige seizoen was de stadsclub goed begonnen met negen punten uit vier wedstrijden. De club laat weten dat beide partijen erg tevreden zijn en veel groeimogelijkheden zien.