Good old Rijnders beslist topper voor De Gazelle

Invaller Wassink kopt AZC richting de top

18:47 De derby tussen Sportclub Brummen en AZC leverde lange tijd alleen maar gele kaarten op in plaats van doelpunten. Uiteindelijk besloot trainer Tom Polman van AZC aanvaller Luc Wassink in te brengen, en met succes: hij kroonde zich in de 85e minuut tot matchwinner. De wedstrijd eindigde in 0-1.