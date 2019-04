Gorssel verwelkomt nieuwelingen bij herstart

SPELERSCARROUSEL De Ruiter wegge­stuurd bij IJsselmeer­vo­gels om ‘corrige­ren­de tik’

8 april IJsselmeervogels heeft de samenwerking met Maurice de Ruiter (27) per direct stopgezet. Aanleiding is dat de van DVS’33 gehuurde aanvaller in de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys volgens de Spakenburgse clubleiding ‘ontoelaatbaar gedrag’ heeft vertoond.