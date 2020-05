Gorssel ziet met Daan Stormink een verloren zoon terugkeren

Stormink (22) vertrok in 2019 van Voorwaarts Twello naar de VS. Eerder speelde de aanvallende middenvelder in de jeugd van Gorssel, die hij inruilde voor de jeugd van Go Ahead Eagles. ,,We hebben, toen we nog op de zondag speelden, veel talentvolle jeugdspelers zien vertrekken die hogerop gingen spelen. Het is fijn dat jongens zoals Daan Stormink weer terugkeren naar Gorssel”, meldt een enthousiaste voorzitter Job Dietrich.