‘Gouden zaterdag’ voor CSV Apeldoorn, Teuge heeft de smaak te pakken

hoofdklasse Gretig Genemuiden neemt koppositie weer in

Wanneer Osama Ben Kaddour na twaalf minuten een strafschop binnenschiet, weet trainer René van der Weij eigenlijk al wel genoeg: dit kan een mooie avond worden. ,,Kán ja, want Buitenpost is en blijft gewoon een stabiel en goed elftal. Ik ken ze van haver tot gort, want ik heb er vijf jaar gewerkt.”

22 maart