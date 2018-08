Goudhaantje Kin wil met Staphorst tegen Ajax spelen

In de verlenging werd Ruben Kin het goudhaantje voor Staphorst. Mike Reuvers begon aan een solo, maar hij werd gestuit door doelman Jeffrey Brammer. De inzet van Ferdi ter Avest was daarna halfbakken, maar Kin schoot de 2-1 wel binnen. ,,Ik kwam er in de verlenging in voor Rob Mijnheer. Het enige wat je kan doen is wat ballen verlengen, rennen en vliegen, druk zetten. Nu was ik een keer de gelukkige'', aldus Kin.

Kin herinnerde zich de bekereditie van vorig jaar nog. Toen werd UNA in Veldhoven geklopt. ,,We laten zien dat we een ploeg zijn met karakter en strijd.'' De aanvaller was duidelijk over de het gewenste vervolg in het bekertoernooi. ,,Ik hoorde dat zaterdag de loting is. We loten tegen Ajax thuis, dus je hoeft niet meer te kijken.''