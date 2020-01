Gramsbergen, Alcides en MSC naar finale Protos Weering-zaalvoetbaltoernooi

Tweedeklasser Gramsbergen zette in 't Grootveld in Dalen de boel op de kop. De groenwitten versloegen SC Angelslo (3-2), Pesse (3-1), De Weide (3-2) en favoriet Emmen (3-0). De bus voor een retourtje Emmen kan besteld worden.

Titelverdediger MSC verloor in Hoogeveen van Dalen (1-3), maar was op dat moment als zeker van de zege in de poule. De hoofdklasser schudde DOS'37 (5-1), Bergentheim (2-1) en Rolder Boys (4-3) af en was toen al niet meer te achterhalen. Bergentheim haalde zeven punten in vier duels, bleef Dalen op doelsaldo voor en speelt woensdag in de tussenronde voor de laatste finaleplaats. De tegenstanders zijn Hoogeveen (za en zo), Emmen en Drenthina.