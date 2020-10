Gramsbergen baalt op een verlaten sportpark van twee verloren punten

Waar Gramsbergen de laatste seizoen veel te danken heeft aan doelpuntenmaker Roy Seinen en aanjager Kelvin Jager, daar heeft het keurkorps van Stephan Rahantoknam dit jaar de beschikking gekregen over Jorn Kremer. Een middenvelder met een verleden bij HHC Hardenberg en Staphorst. Hij laat duidelijk zien een meerwaarde te zijn. Kremer heeft het dan ook uitstekend naar zijn zin in Gramsbergen. ,,Ik ben goed opgevangen door de groep en de rest van de club. Natuurlijk moest ik in het begin even wennen, maar heb inmiddels het plezier weer gevonden in het spelletje. Bij Staphorst, een mooie club hoor, kreeg ik weinig kansen meer. Daarom ben ik daar halverwege vorig seizoen gestopt. Het was alleen maar trainen, daar haalde ik weinig voldoening uit.’’