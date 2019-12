Gramsbergen duikt als koploper de winterstop in

Elim, hekkensluiter met drie punten, had niets te verliezen en speelde alles of niets met veel lange ballen. Dat leverde succes op, want de thuisploeg maakte de aansluitingstreffer: 2-3. Later scoorde Elim zelfs nog een keer, maar die goal wordt afgekeurd vanwege een overtreding. ,,Dan schrik je wel even, maar gelukkig hebben we gewonnen”, zegt Gramsbergen-aanvoerder Lars Kieft.

Al met al was het een ‘rare afsluiting’ van de eerste seizoenshelft. De spelers van Gramsbergen zaten langer in de bus dan dat zij op het veld stonden. ,,Het is de eerste keer dat we dit meemaken. Je behandelt het als een normale wedstrijd, maar het voelt toch apart. We wisten dat ze alles ging geven, maar we hebben goed verdedigd. De hele winter staan we mooi bovenaan”, besluit Kieft.