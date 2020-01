Gramsbergen knap derde op Protos Weering zaalvoetbaltoernooi

Gramsbergen was de positieve verrassing op de finaledag van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. De club die het ook op het veld goed doet, verloor de kruisfinale van Noordscheschut, maar in de strijd om het brons was het te sterk voor Alcides. Titelverdediger MSC strandde in de poulefase op een curieuze manier.

Na de loting werden de zes finalisten verdeelt in twee poules. Poule A bestond uit Alcides, Noordscheschut en ASVB en Poule B uit Gramsbergen, Hoogeveen en Gramsbergen. In poule A ging Alcides als tweede door. Na de winst op Noordscheschut (3-2) verloren de Meppelers met 1-2 van ASVB. Noordscheschut was weer te sterk voor ASVB en op doelsaldo eindigde Noordscheschut als eerste in de poule.

Sterk begin

In Poule B begon Gramsbergen sterk. Tegen Hoogeveen pakte het verrassend drie punten. In het tweede duel was MSC te sterk voor Gramsbergen met 2-1 en leek daarmee de beste papieren te hebben. De laatste wedstrijd in de poule ging tussen MSC en Hoogeveen met Gramsbergen in de wachtkamer. Nadat MSC via Schuurman op voorsprong kwam leek de kruisfinale een formaliteit, maar in de slotfase ging het helemaal mis. Nadat Hoogeveen op 3-2 kwam dacht MSC dat het nog een doelpunt nodig had om door te gaan, daarom werd keeper Knol gewisseld voor een meevoetballende speler. Hoogeveen strafte deze keuze af met twee doelpunten, dit terwijl de 3-2 voldoende was geweest om de kruisfinales te halen. Het doelsaldo en doelpunten voor waren gelijk met Gramsbergen, maar het onderlinge resultaat had dan geteld.

Gele kaart

In de eerste kruisfinale tussen Gramsbergen en Noordscheschut speelde Gramsbergen een goede wedstrijd. Toch kwam het net tekort. Via Rutger Dijk kwam het al snel op voorsprong, maar een ongelukkige gele kaart van Carlo Alfring kostte Gramsbergen uiteindelijk de wedstrijd. In de slotfase had Van der Veen de gelijkmaker op zijn schoen. Een knappe redding van doelman Zinger voorkwam een penaltyserie.