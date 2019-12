Gramsbergen maakt het tegen FC Meppel onnodig spannend (4-2)

De eerste grote kans kwam van de schoen van Kelvin Jager. De nummer tien van Gramsbergen raakte in de 22ste minuut de paal. Vlak voor rust schoot hij wel raak uit een vrije trap.

De tweede helft begon goed voor Gramsbergen met de 2-0 na drie minuten. David Houtman bekroonde een goed uitgespeelde aanval. FC Meppel reageerde met een tegendoelpunt van Emiel Kwant na een uitbraak. Nog geen twee minuten later was de marge weer twee treffers. Topscorer Roy Seinen dribbelde door de verdediging en maakte zijn dertiende goal van het seizoen.

Lang hield Gramsbergen de comfortabele voorsprong vast, totdat Kwant opnieuw scoorde. Met een rake rebound uit een vrije trap bracht hij de spanning terug in de wedstrijd. Bijna viel de 3-3 ook nog, was het niet dat Jager de bal voor de lijn stopte. Uiteindelijk verzekerde Gramsbergen in de extra tijd de overwinning dankzij de 4-2 van invaller Elwin van der Veen.