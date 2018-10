Gramsbergen pakt op karakter de eerste overwinning

Gramsbergen was de hele wedstrijd duidelijk de bovenliggende partij. Omlandia had de bus op de zestien meter geparkeerd, dus het moest via de zijkanten gebeuren. Na zeven minuten was het raak, uitblinker Wouter Schuldink was zijn tegenstander te slim af, de voorzet was op maat. Sander ter Wijlen zette de pantoffel er vol onder. Gramsbergen ging op jacht naar meer, Omlandia groef zich nog verder in. Maar een foutje op het middenveld werd de thuisploeg fataal, het stond zomaar 1-1.