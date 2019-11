Gramsbergen wint boeiend voetbalgevecht

De bal lag al vroeg in het doel van The Knickerbockers. Het was David Houtman die een afvallende bal alert veroverde en in de hoek pegelde. Het tempo was hoog in de eerste helft, met aantrekkelijk voetbal van beide kanten. Na een kwartier voetballen deelde Gerwen Reinders een niet al te slim duwtje uit, waardoor de bezoekers uit Groningen een strafschop kregen. Gramsbergen-doelman Kosters wist de bal echter uit zijn doel te houden. Na een half uur spelen scoorde The Knickerbockers toch de verdiende gelijkmaker.