Gramsbergen wordt overrompeld door NEC Delfzijl

SV Gramsbergen hoopte de winstreeks in de derde periode door te zetten tegen NEC Delfzijl, maar had in de ontmoeting met de concurrent weinig in te brengen. De ploeg van trainer Jan Peter Jonkman werd in de eerste helft overlopen door de tegenstander en verloor met 0-3.

Na een goede openingsfase van de thuisploeg, kwam NEC in de zeventiende minuut op voorsprong. Jari Slot, die de hele wedstrijd een plaaggeest was voor Gramsbergen, opende de score. De buitenspeler schoot een vrije trap via de onderkant van de lat in het doel. Even daarvoor had hij met een fraaie dribbel al laten zien dat Gramsbergen een moeilijke middag aan hem zou krijgen.

Twee minuten na de 0-1 verdubbelde Dion Zimmerman de score. Gramsbergen kreeg vervolgens enkele kansen om de aansluitingstreffer te maken. Aanvoerder Stef Schuurman, die als vervanger van de geblesseerde topscorer Roy Seinen in de spits speelde, schoot van dichtbij echter over het doel.

Na een half uur spelen was het Slot die de 0-3 maakte. Na een dubbele schaar verschalkte hij Gramsbergen-doelman Jur Kosters vanuit een moeilijke hoek. Voor iedereen op sportpark 't Hoge Holt maakte Slot duidelijk waarom hij volgend jaar de stap maakt naar Harkemase Boys in de Derde Divisie. Met zijn inbreng was NEC Delfzijl duidelijk een maatje te groot voor Gramsbergen.

Gramsbergen houdt hoop op de derde periodetitel. De ploeg van coach Jonkman is in de lente normaal gesproken namelijk in goede doen. Dat de groen-witten tegen NEC teleurstelde, kwam mede door het gemis van Roy Seinen en wat verschuivingen in het elftal.

Maandag vertellen Schuurman en Bart Wind in De Stentor over de zware taak om de doelpuntenproductie van Seinen op te vangen. Tot nu toe ging dat redelijk, maar met duels tegen koploper Pelikaan S en Bedum op het programma moet Gramsbergen er straks een tandje bij zetten.