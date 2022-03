Gretig Genemuiden neemt koppositie weer in

De oefenmeester ziet zijn ploeg na die openingstreffer doordenderen. Nick Buitink tekent nog binnen het half uur de 2-0 aan. ,,Maar los van die voorsprong, vond ik gewoon dat we er vanaf het begin af aan heel kort op zaten. We wonnen veel tweede ballen.” In de rust houdt Van der Weij zijn manschappen scherp. Zijn spelers moeten gelijk op zoek gaan naar die 3-0. Het is opnieuw Buitink die na een uur dan die bevrijdende derde treffer maakt. Arend van de Wetering bepaalt een kwartier voor tijd de eindstand op 4-0. Van der Weij: ,,Ik heb gewoon een heel scherp en gretig Genemuiden gezien. Dit was een goede zege, eentje die ook goed is voor het vertrouwen. Juist tegen de ‘kleintjes’ moet je ook laten zien dat je er staat en dat is gebeurd.” Dankzij deze overwinning, wipt Genemuiden weer over RKAV Volendam heen en gaat nu aan kop in de Hoofdklasse B.