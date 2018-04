Gretig KHC overvleugelt kwetsbaar asv Dronten

In de wedstrijd was het initiatief al gauw voor de ploeg uit Kampen dat grote kansen kreeg. Toch was de grootste mogelijkheid voor asv Dronten spits Kevin van der Vlag, die in een één op één situatie met KHC keeper Justin Bruins de bal naast schoof. Kampenaar Brenn de Lange kwam een minuut later in een identieke situatie. Hij schoot op het lichaam van asv Dronten keeper Eser Elmali. De voorsprong voor KHC zou er toch komen en Karim Gabara was de grote man. Eerst verzilverde hij een prachtig steekpassje van Burak Alp, daarna bekroonde hij een knappe individuele actie met de 0-2.