Groen Wit’62 omzeilt ook de lastige klip Klarenbeek in een ‘typische vierdeklassewedstrijd’

vierde klasse Ook na zwakke pot gaat vergelij­king van Dieze West met ‘The Invinci­bles’ nog niet mank

Tom IJzerman staat in de tweede helft peinzend langs de kant. Zijn vingers en duim zitten gevouwen om zijn kin, wijsvinger voor de mond. De coach van Dieze West kijkt over het veld, ongetwijfeld denkend aan een oplossing om ’s-Heerenbroek te verslaan. Het antwoord blijft uit, want de hardwerkende thuisploeg houdt de koploper op 0-0. Na tien wedstrijden is het eerste puntverlies een feit.

19 maart