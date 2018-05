Groeneveld en Dawud naar Dieze West

Verdediger Groeneveld (35) speelde eerder voor Dieze West (2013/2016) en maakte de glorietijd van de club in de hoofdklasse mee. Hij droeg ook de shirts van SVI, Nieuwleusen, WHC en Alcides.

Ali Dawud is een aanvaller van Noord Veluwe Boys, hij maakte dit seizoen 11 doelpunten in de vierde klasse C. Dawud speelde eerder voor Edon en maakt nu de overstap naar de club op sportpark het Hoge Laar.