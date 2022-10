‘Groentjes’ blijven overeind in klassieker tussen Urk en Staphorst

eerste klasse Omdat Van der Steege een enorme kans laat liggen, zakt SVI nog door de knieën tegen Quick'20

Was Dani van der Steege toch bijna de held van de middag geworden. De invaller van SVI scoorde tegen Quick'20 binnen een halve minuut na zijn entree de gelijkmaker, had vervolgens de 3-2 op z’n schoen en kreeg in de slotfase een (dé?) kans om alsnog een punt voor zijn ploeg veilig te stellen. ,,Die moet er in.”

