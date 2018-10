Grolse Boys zegt ‘Eefde uit’ af door personeel probleem

De mentorrol bij EFC'58 past bij Wiesenek­ker

11:06 Met Hans Wiesenekker als nieuwe trainer is EFC'58 in Ermelo het seizoen in de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal aardig begonnen. De eerste drie wedstrijden leverden vijf punten op: ruime winst (5-1) tegen Noord Veluwe Boys en gelijk bij 't Harde en WZC.