Groot feest in Zwolle: SVI gaat voor het eerst op avontuur in de eerste klasse

Je ziet het aan alle gezichten na afloop, dat ze nog niet helemaal beseffen wat er is gebeurd. Het gros van de spelers valt elkaar in de armen, een enkeling stort ter aarde vanwege een gebrek aan energie. Maar besef? Nee, dat is er niet. SVI is eersteklasser, maar het blijkt lastig om daar aan te wennen. ,,Ja, nou, dat is voor later", lacht aanvoerder Quinten de Lain. ,,We hebben geschiedenis geschreven, maar dat besef is er niet. Wel echt mooi, hè?"